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Мир ждет новый демографический кризис: на сколько сократится население

10 апреля 2023 05:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые прогнозируют масштабное сокращение населения Земли. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Население Земли в ближайшие десятилетия будет стремительно сокращаться и к концу 2100 будет насчитывать 6 миллиардов. К такому выводу пришли ученые после завершения масштабного исследования.

Об этом пишет Live Science.

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Ученые говорят, сейчас население мира составляет 7,96 миллиарда, в середине века достигнет пика в 8,6 миллиарда, а затем уменьшится почти на 2 миллиарда к концу столетия.

"Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости. Показатели рождаемости снижаются, когда девушки получают доступ к образованию, а женщины — экономические возможности и доступ к лучшему здравоохранению", — отметил руководитель Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы Пер Эспен Стокнес.

Последствия демографического кризиса

По оценкам ученых, резкое сокращение населения на Земле может несколько уменьшить масштабы экологических проблем.

Есть много и негативных моментов.

В частности, сокращение численности населения станет причиной старения человечества в целом, а также уменьшение доли людей трудоспособного возраста, что станет дополнительным бременем молодого поколения, которое будет вынуждено финансировать здравоохранение и пенсионное обеспечение.

Отметим, что в прошлом году ООН озвучивала прогноз, что население планеты достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году и вырастет до 10,4 миллиарда к 2100 году. Впоследствии, как утверждают представители Организации, население составит 11 миллиардов.

Напомним, Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.

Вирус может распространяться из-за контакта с кровью инфицированного человека и другими жидкостями организма или через жидкости от инфицированных животных. Он не распространяется через воздух, как коронавирус.

Специфической вакцины или лечения заболевания не существует.

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