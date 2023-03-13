На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні
У понеділок, 13 березня, в Україні очікується похмура погода із проясненнями. Вночі у північних, вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
У повідомленні йдеться, що у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме вночі 0-5 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла, у південній частині та Прикарпатті до 11 градусів тепла.
Погода у Києві
У Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий мокрий сніг, а вдень без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 0-5 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла. У Києві вночі 2-4 градуси морозу, вдень 6-8 градусів тепла.
Небезпека
Існує значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей з 12 до 13 березня. Є можливість сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також можливість природних середніх і великих лавин. Тому не рекомендується здійснювати походи у високогір'ї. Водночас низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається у горах Львівської та Чернівецької областей з 12 по 13 березня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.