На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 13 березня

У понеділок, 13 березня, в Україні очікується похмура погода із проясненнями. Вночі у північних, вдень у західних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У повідомленні йдеться, що у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме вночі 0-5 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла, у південній частині та Прикарпатті до 11 градусів тепла.

Погода у Києві

У Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий мокрий сніг, а вдень без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 0-5 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла. У Києві вночі 2-4 градуси морозу, вдень 6-8 градусів тепла.

Небезпека

Існує значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей з 12 до 13 березня. Є можливість сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також можливість природних середніх і великих лавин. Тому не рекомендується здійснювати походи у високогір'ї. Водночас низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається у горах Львівської та Чернівецької областей з 12 по 13 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.