Украинцев ожидает ураганный ветер: прогноз погоды на сегодня
В понедельник, 13 марта, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью в северных, днем в западных областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В сообщении говорится, что в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в южной части и Прикарпатье до 11 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киеве 13 марта будет пасмурно с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, а днем без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градусов мороза, днем 6-8 градусов тепла.
Опасность
Существует значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей с 12 по 13 марта. Есть вероятность схождения лавин при низких дополнительных нагрузках, а также возможность естественных средних и больших лавин. Поэтому не рекомендуется совершать походы в высокогорье. В то же время, низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохраняется в горах Львовской и Черновицкой областей с 12 по 13 марта.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.