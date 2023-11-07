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На війні загинув письменник Максим Петренко — що про нього відомо

7 листопада 2023 12:30
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На війні загинув письменник Максим Петренко — що про нього відомо
Письменник Максим Петренко. Фото: Facebook / Ганна Скоріна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На фронті загинув український письменник-доброволець Максим Петренко. Ще з 2022 року його вважали зниклим безвісти і сподівались, що він у полоні, але 6 листопада стало відомо про його загибель.

Про це повідомила книжкова оглядачка Ганна Скоріна.

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Скоріна написала, що довгий час сподівалась і вірила, що він у полоні, але живий. Однак дива не сталося, і в військові частині підтвердили загибель Петренка.

"Дива не сталось... Єдине, що я знаю, — це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це він і за ним вже виїхали до Дніпра. Поховання планують наприкінці тижня. Вибачте, в мене нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо я напишу або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням", — написала оглядачка.

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Що відомо про Максима Петренка

Максим Петренко — український письменник, автор роману-щоденника "Спокійної ночі", в якому розповідається про події від 20 лютого по 24 липня 2014 року.

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Книга Максима Петренка "Спокійної ночі". Фото: із соцмереж

До початку війни він ніяк не був дотичним до військової справи: працював програмістом, викладав в університеті "Україна", брав участь у міжнародних змаганнях роботизованих платформ і готував до таких змагань студентів. 

Максим Петренко
Максим Петренко в лабораторії кіберфізічних систем Університету "Україна". Фото: Армія Inform

Проте вже 2014 року брав участь у Революції гідності і потрапив у новостворений добровольчий 2-й батальйон оперативного призначення при Національній гвардії. Пізніше його об’єднали з 1-м батальйоном, і він отримав назву на честь Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

А вже з початку повномасштабної війни він добровольцем пішов на фронт. 

"Я знав, що мене не можуть мобілізувати через стан здоров’я, але не бачив себе осторонь. Тільки там, де триває боротьба. Не піти було дуже просто. Варто було б лише менше зусиль докладати до пошуку можливостей. Та не так страшно ризикувати втратити життя, як змиритися з тим, що втратиш себе", — казав він.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім'ю якого вбила російська ракета в ЖК "Тірас". 

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