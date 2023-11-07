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На войне погиб писатель Максим Петренко — что о нем известно

7 ноября 2023 12:30
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На войне погиб писатель Максим Петренко — что о нем известно
Писатель Максим Петренко. Фото: Facebook / Анна Скорина
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На фронте погиб украинский писатель-добровольец Максим Петренко. Еще с 2022 года он считался пропавшим без вести, и надеялись, что он в плену, но 6 ноября стало известно о его гибели.

Об этом сообщила книжная обозреватель Анна Скорина.

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Скорина написала, что долго надеялась и верила, что он в плену, но жив. Однако чуда не произошло, и в воинской части подтвердили гибель Петренко.

"Чуда не произошло... Единственное, что я знаю, это подтверждение из части, где служил Макс. Экспертиза ДНК подтвердила, что это он, и за ним уже выехали в Днепр. Похороны планируют в конце недели. Извините, у меня нет больше слов. Если станет что-то более конкретно известно, я напишу или сделаю репост от тех людей, кто будет заниматься похоронами", — написала обозреватель.

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Что известно о Максиме Петренко

Максим Петренко — украинский писатель, автор романа-дневника "Спокойной ночи", в котором рассказывается о событиях с 20 февраля по 24 июля 2014 года.

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Книга Максима Петренко "Спокойной ночи". Фото: из соцсетей

До начала войны он никак не причастен к военному делу: работал программистом, преподавал в университете "Украина", участвовал в международных соревнованиях роботизированных платформ и готовил к таким соревнованиям студентов.

Максим Петренко
Максим Петренко в лаборатории киберфизических систем Университета "Украина". Фото: Армия Inform

Однако уже в 2014 году принимал участие в Революции достоинства и попал в новый созданный добровольческий 2-й батальон оперативного назначения при Национальной гвардии. Позже его объединили с 1-м батальоном, и он получил название в честь Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

А уже с начала полномасштабной войны он добровольцем ушел на фронт.

"Я знал, что меня не могут мобилизовать из-за состояния здоровья, но не видел себя в стороне. Только там, где идет борьба. Не пойти было очень просто. Стоило бы меньше усилий прилагать к поиску возможностей. Но не так страшно рисковать потерять жизнь, как смириться с тем, что потеряешь себя", — говорил он.

Напомним, недавно на фронте погиб одессит Юрий Глодан, семью которого убила российская ракета в ЖК "Тирас".

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