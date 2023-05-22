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На війні загинув режисер телеканалу "Малятко TV"

22 травня 2023 14:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На війні загинув режисер телеканалу "Малятко TV"
Телережисер Іван Кузьмінський. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Луганської області під час бойових дій проти російських загарбників загинув український телережисер Іван Кузьмінський. Ця смерть стала 59-ою для медійної галузі протягом повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Бердичівської міської ради.

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Під час бойових дій у Луганській області загинув відомий український телережисер, зокрема, телеканалу "Малятко TV", уродженець Житомирської області Іван Кузьмінський.

Кузьмінський, який пішов на фронт з початку повномасштабного вторгнення, загинув ще 17 травня біля села Діброва. Йому було 39 років.

Ще один загиблий медійник

Іван Кузьмінський, крім роботи режисером на "Малятко TV" займався дослідженням давньої української музики.

Також він займався викладанням і навчався у докторантурі, писав наукові статті на тему свого дослідження.

За даними Інституту масової інформації, Кузьмінський став уже 59-им медійником, який загинув після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Нагадаємо, що на сході України 9 травня внаслідок російського обстрілу загинув відеожурналіст інформагенції AFP Арман Солдін. Журналіст потрапив під обстріл у місті Часів Яр.

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