На войне погиб режиссер телеканала "Малятко TV"

Телережиссер Иван Кузьминский. Фото из соцсетей

На территории Луганской области в ходе боевых действий против российских захватчиков погиб украинский телережиссер Иван Кузьминский. Эта смерть стала 59-й для медийной отрасли во время полномасштабной войны.

Об этом сообщила прессслужба Бердичевского городского совета.

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Во время боевых действий в Луганской области погиб известный украинский телережиссер, в частности, телеканала "Малятко TV", уроженец Житомирской области Иван Кузьминский.

Кузьминский, ушедший на фронт с начала полномасштабного вторжения, погиб еще 17 мая возле села Диброва. Ему было 39 лет.

Еще один погибший медийщик

Иван Кузьминский, кроме работы режиссером на "Малятко TV" занимался исследованием давней украинской музыки.

Также он занимался преподаванием и учился в докторантуре, писал научные статьи по теме своего исследования.

По данным Института массовой информации, Кузьминский стал уже 59-м медийщиком, погибшим после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Напомним, что на востоке Украины 9 мая в результате российских обстрелов погиб видеожурналист информагентства AFP Арман Солдин. Журналист попал под обстрел в городе Часов Яр.