На війні загинув знаменитий "карпатський вівчар" Михайло Кознюк

Захисникові України Михайлові Кознюку було 26 років

У російсько-українській війні загинув відомий вівчар із села Буковець, що на Івано-Франківщині, Михайло Кознюк. У лавах ЗСУ боєць служив головним сержантом другої гірсько-штурмової роти.

Про це повідомили у Верховинській селищній раді.

Що відомо про Михайла Кознюка

Михайло Кознюк був контрактником: на військову службу пішов 26 грудня 2021 року. Він загинув 12 лютого 2023 року на Донеччині. Кознюк отримав поранення під час артилерійського обстрілу ворожих військ.

Бійцю було 26 років. У нього залишилися батьки, рідні.

"Пам'ятаймо, герої не вмирають. Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком виборюючи перемогу. Таким прикладом для нас навіки залишиться Михайло. Щирі співчуття та низький уклін батькам Марії Миколаївні та Івану Юрійовичу, всім рідним за справжнього героя України", — йдеться у дописі.

Про загибель військовослужбовця Михайла Кознюка також повідомив на своїй Facebook-сторінці капелан 8 окремого гірсько-штурмового батальйону, священник Іоан Турчинський.

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар!" — написав капелан.

Відео про роботу вівчаря

Михайло Кознюк став відомим в Україні у 2015 році. В інтерв'ю журналістам хлопець захоплено розповідав про роботу вівчаря. Наразі у цього відео набрало 1,9 млн переглядів.

Нагадаємо, восени минулого року на війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець Ярослав, який прославився завдяки відео у мережі "Ярік, бачок потік". Його друг, який разом з ним був у ролику, продовжує воювати.