На войне погиб знаменитый "карпатский вивчар" Михаил Кознюк

Защитнику Украины Михаилу Кознюку было 26 лет

В российско-украинской войне погиб известный овцевод из села Буковец Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. В рядах ВСУ боец служил главным сержантом второй горно-штурмовой роты.

Об этом сообщили в Верховинском поселковом совете.

Что известно о Михаиле Кознюке

Михаил Кознюк был контрактником: на военную службу ушел 26 декабря 2021 года. Он погиб 12 февраля 2023 года в Донецкой области. Кознюк получил ранения во время артиллерийского обстрела вражеских войск.

Бойцу было 26 лет. У него остались родители, родные.

"Помним, герои не умирают. Они своими поступками побуждают нас двигаться дальше, шаг за шагом борясь за победу. Таким примером для нас навсегда останется Михаил. Искренние соболезнования и низкий поклон родителям Марии Николаевне и Ивану Юрьевичу, всем родным за настоящего героя Украины", — говорится в сообщении.

О гибели военнослужащего Михаила Кознюка также сообщил на своей Facebook-странице капеллан 8 отдельного горно-штурмового батальона, священник Иоанн Турчинский.

"Погиб за Украину! Самый мощный вивчар!" — написал капеллан.

Видео о работе овцевода

Михаил Кознюк стал известен в Украине в 2015 году. В интервью журналистам парень восторженно рассказывал о работе овцевода. На данный момент у этого видео 1,9 млн просмотров.

Напомним, осенью прошлого года на войне против российских оккупантов погиб военнослужащий Ярослав, прославившийся благодаря видео в сети "Ярик, бачок потик". Его друг, который вместе с ним был в ролике, продолжает воевать.