На Волині російського шпигуна засудили до 14 років з конфіскацією

Колаборанта спіймали на кордоні, коли він намагався втекти до росії

У Волинській області засудили колаборанта, який здавав росіянам інформацію про військові об’єкти регіону. Колишньому військовому визначили покарання у розмірі 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Колишній військовий на службі агресорів

Слідство довелося, що колишній військовослужбовець ЗСУ був завербований російськими спецслужбами.

З березня 2019 року по березень 2020-го він виконував різноманітні завдання представників країни-агресора.

Зокрема, збирав і передавав до росії відомості про військові об’єкти на Волині.

Аеропорт і агентурна мережа

Одним із головних об’єктів, який зацікавив російських кураторів зрадника, був Луцький аеропорт.

Росіяни намагалися отримати інформацію про місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами.

Крім того, їх цікавили дані про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму і наявність недоліків у системі охорони та оборони.

Також український колаборант мав створити цілу мережу із проросійськи налаштованих громадян.

Затримання і суд

Затримали чоловіка на державному кордоні, коли він намагався виїхати на зустріч із російським куратором.

Суд визнав колаборанта винним у державній зраді, призначивши йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, до того ж, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні засудили до 14 років за ґратами чотирьох агентів росії, які коригували ракетні удари по Бахмуту та Краматорську.

Фото: ОГП