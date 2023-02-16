На Волыни российского шпиона приговорили к 14 годам с конфискацией

На Волыни к 14 годам приговорили бывшего военного, который шпионил в пользу россии
В Волынской области осудили коллаборанта, который сдавал россиянам информацию о военных объектах региона. Бывшему военному определили наказание в размере 14 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Бывший военный на службе агрессоров
Следствие пришлось, что бывший военнослужащий ВСУ был завербован российскими спецслужбами.
С марта 2019 по март 2020-го он выполнял различные задачи представителей страны-агрессора.
В частности, собирал и передавал в россию сведения о военных объектах на Волыни.
Аэропорт и агентурная сеть
Одним из главных объектов, заинтересовавших российских кураторов предателя, был Луцкий аэропорт.
Россияне пытались получить информацию о местах размещения сооружений и техники, вооружении, обеспеченности навигационными средствами.
Кроме того, их интересовали данные о военнослужащих, проходящих военную службу, функционирование пропускного режима и наличие недостатков в системе охраны и обороны.
Также украинский коллаборант должен был создать целую сеть из пророссийски настроенных граждан.
Задержание и суд
Задержан был мужчина на государственной границе, когда он пытался выехать на встречу с российским куратором.
Суд признал коллаборанта виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, к тому же с конфискацией имущества.
Напомним, несколько дней назад в Украине приговорили к 14 годам за решеткой четырех агентов россии, корректировавших ракетные удары по Бахмуту и Краматорску.
Фото: ОГП