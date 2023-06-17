На Волині знайшли унікальну давню ікону Почаївської Божої Матері
На горищі Хресто-Воздвиженського храму у селі Заболотці музейники знайшли унікальну ікону Почаївської Божої Матері ХVIII ст. Місцева громада вирішила передати її до історичного музею Нововолинська.
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Науковці вважають, що пам'ятка була створена у 18 столітті, тому її вік становить приблизно 300 років.
Також вони не виключають, що під зображенням Почаївської Божої Матері може бути інший малюнок.
"У музеї на неї чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ ст., яка може бути прихована", — йдеться у повідомленні музейників.
Так, на іконі Почаївської Божої Матері знайшли елементи 18, початку та середини 20 століть.
Нагадаємо, у Парижі в одному з найбільших музеїв світу відкрили виставку "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві". Вона містить 5 із 16 творів, які привезли до Франції.
На виставці презентували чотири ікони на дереві VI та VII століть, які з'явилися у монастирі Святої Катерини на горі Синай. Також в Луврі можна побачити константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV ст.