На Волині знайшли унікальну давню ікону Почаївської Божої Матері

Музейники знайшли унікальну ікону. Фото: Facebook

На горищі Хресто-Воздвиженського храму у селі Заболотці музейники знайшли унікальну ікону Почаївської Божої Матері ХVIII ст. Місцева громада вирішила передати її до історичного музею Нововолинська.

Про це повідомляє Нововолинська міська рада.

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Науковці вважають, що пам'ятка була створена у 18 столітті, тому її вік становить приблизно 300 років.

Також вони не виключають, що під зображенням Почаївської Божої Матері може бути інший малюнок.

"У музеї на неї чекають комплексні дослідження, адже в ній виявлено ознаки ікони ХVІІ ст., яка може бути прихована", — йдеться у повідомленні музейників.

Так, на іконі Почаївської Божої Матері знайшли елементи 18, початку та середини 20 століть.

На іконі знайшли елементи 18, початку та середини 20 століть. Фото: Facebook

Унікальна ікона Почаївської Божої Матері. Фото: Facebook

Нагадаємо, у Парижі в одному з найбільших музеїв світу відкрили виставку "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві". Вона містить 5 із 16 творів, які привезли до Франції.

На виставці презентували чотири ікони на дереві VI та VII століть, які з'явилися у монастирі Святої Катерини на горі Синай. Також в Луврі можна побачити константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV ст.