На Волыни нашли уникальную давнюю икону Почаевской Божьей Матери

Музейщики нашли уникальную икону. Фото: Facebook

На чердаке Кресто-Воздвиженского храма в селе Заболотцы музейщики нашли уникальную икону Почаевской Божьей Матери ХVIII ст. Местная община решила передать ее в исторический музей Нововолынска.

Об этом сообщает Нововолынский городской совет.

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Ученые считают, что памятка была создана в 18 веке, поэтому его возраст составляет примерно 300 лет.

Также они не исключают, что под изображением Почаевской Божьей Матери может быть другой рисунок.

"В музее ее ждут комплексные исследования, ведь в ней обнаружены признаки иконы XVII в., которая может быть скрыта", — говорится в сообщении.

Так, на иконе Почаевской Божьей Матери обнаружили элементы 18, начала и середины 20 веков.

На иконе были найдены элементы 18, начала и середины 20 веков. Фото: Facebook

Уникальная икона Почаевской Божьей Матери. Фото: Facebook

Напомним, в Париже в одном из крупнейших музеев мира открыли выставку "У истоков сакрального образа. Иконы из Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве". Она содержит 5 из 16 произведений, привезенных во Францию.

На выставке презентовали четыре иконы на деревьях VI и VII веков, которые появились в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Также в Лувре можно увидеть константинопольскую микромозаическую икону конца XIII – начала XIV в.