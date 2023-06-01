На Закарпатті депутати облради заборонили московський патріархат

Московський патріарх Кирило (Гундяєв) і глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій (Березовський). Фото: Maxim Chernavsky (AP)

Сьогодні, 1 червня, на Закарпатті заборонили діяльність московського патріархату. Про відповідне рішення проголосували депутати обласної ради.

Про це повідомляє видання Ukraine NOW.

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На Закарпатті тепер без московського патріархату. Відповідне рішення підтримали депутати обласної ради.

"У рішенні, зокрема, вказано: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією"", — йдеться в повідомленні Закарпатської облради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальна суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич, яка відзначилася вироком для ґвалтівників неповнолітньої, повернулася до здійснення правосуддя. Станом на сьогодні, 17 квітня, на Софілканич почали розподілятися судові справи.

Інформація про вирок Софілканич, який винесено 16 березня 2023 року, на офіційному сайті суду з’явилася 26 березня. Через скандал суддя не вийшла на роботу 27 березня. Офіційно через хворобу, тобто взяла лікарняний. Після цього в неї було навчання, а далі відпустка.

До того ж скандальна суддя 27 березня вирішила поскаржитися до Вищої ради правосуддя та генпрокурору на втручання у суддівську діяльність.Її доказами виявилися скриншоти публікацій у соцмережі Facebook.