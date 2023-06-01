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В Закарпатье депутаты облсовета запретили московский патриархат

1 июня 2023 15:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Закарпатье депутаты облсовета запретили московский патриархат
Московский патриарх Кирилл (Гундяев) и глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский). Фото: Maxim Chernavsky (AP)
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 июня, в Закарпатье запретили деятельность московского патриархата. О соответствующем решении проголосовали депутаты областного совета.

Об этом сообщает издание Ukraine NOW.

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В Закарпатье теперь без московского патриархата. Соответствующее решение было поддержано депутатами областного совета.

"В решении, в частности, указано: "Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, сотрудничающих или связанных со страной-агрессором российской федерацией"", — говорится в сообщении Закарпатского облсовета.

Напомним, ранее мы писали, что скандальная судья Воловецкого районного суда Закарпатской области Оксана Софилканыч, отличившаяся по приговору для насильников несовершеннолетней, вернулась к осуществлению правосудия. На сегодня, 17 апреля, на Софилканыч начали распределяться судебные дела.

Информация о приговоре Софилканыча, вынесенного 16 марта 2023 года, на официальном сайте суда появилась 26 марта. Из-за скандала судья не вышла на работу 27 марта. Официально по болезни, то есть взяла больничный. После этого у нее была учеба, а дальше отпуск.

К тому же скандальная судья 27 марта решила пожаловаться в Высший совет правосудия и генпрокурора на вмешательство в судейскую деятельность. Ее доказательствами оказались скриншоты публикаций в соцсети Facebook.

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