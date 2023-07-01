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"На Заході нас не розуміють": Симоньян заперечила національності в РФ

1 липня 2023 15:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"На Заході нас не розуміють": Симоньян заперечила національності в РФ
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заперечила існування національностей в Росії. До того ж вкотре звинуватила Захід, який нібито витрачає багато грошей з метою роз'єднати РФ. 

Про це Маргарита Сімоньян заявила в ефірі одному з російських телеканалів. 

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"Ось такі ми люди"

Відтак, Симоньян заперечила існування різних національностей, сказавши, що всі вони "росіяни".

"От ви скажіть татарам, що вони не росіяни. Я вірменка чистокровна, в мені немає жодної краплі іншої крові. І я росіянка, розумієте? Ось ми такі люди", — заявила пропагандистка. 

"На Заході нас не розуміють"

Після цього пропагандистка вкотре звинуватила Захід у тому, що там нібито не розуміють росіян. Натомість, витрачають великі гроші на те, щоб роз'єднати Росію. 

"І, можливо, коли там це зрозуміють, вони перестануть витрачати величезні гроші на роз'єднання нас. Нас можна засмутити і роз'єднати з іншого приводу, але з цього. Не виходить, зараза, скільки разів ви намагались", — каже вона. 

 

Нагадаємо, раніше Симоньян нарешті пояснила своє мовчання під час бунту Пригожина. Вона заявила, що відпочивала, а не мовчала. За словами Симоньян, закриття кримінальної справи проти Пригожина було мудрим рішенням Кремля, оскільки у разі потреби закони РФ можуть "йти лісом".

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