Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян отрицает существование национальностей в России. К тому же в очередной раз обвинила Запад, который якобы тратит много денег с целью разъединить РФ.

Об этом Маргарита Симоньян заявила в эфире одного из российских телеканалов.

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"Вот такие мы люди"

Следовательно, Симоньян отрицала существование разных национальностей, сказав, что все они "русские".

"Вот вы скажите татарам, что они не русские. Я армянка чистокровная, во мне нет ни капли другой крови. И я русская, понимаете? Вот мы такие люди", — заявила пропагандистка.

"На Западе нас не понимают"

После этого пропагандистка снова обвинила Запад в том, что там якобы не понимают россиян. Вместо этого тратят большие деньги на то, чтобы разъединить Россию.

"И, возможно, когда там это поймут, они перестанут тратить огромные деньги на разъединение нас. Нас можно огорчить и разъединить по другому поводу, но по этому. Не получается, зараза, сколько раз вы пытались", — говорит она.

Напомним, ранее Симоньян наконец-то объяснила свое молчание во время бунта Пригожина. Она заявила, что отдыхала, а не молчала. По словам Симоньян, закрытие уголовного дела против Пригожина было мудрым решением Кремля, поскольку в случае необходимости законы РФ могут "идти к лесу".