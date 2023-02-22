Окупанти на Запоріжжі розбирають автівки цивільних на запчастини, — Генштаб

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України

Російські окупаційні війська обкрадають цивільне населення Запоріжжя. Цього разу загарбники почали забирати у мирних жителів міста Токмак автівки і розбирати їх на запчастини.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують використовувати місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях.

Так, у місті Токмак загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають викрадені цивільні автівки на запчастини. Далі ці запчастини продають задля власної наживи.

Відомо, що це вже не перші випадки коли окупанти примусово забирають у цивільних автомобілі. Раніше така історія була вже у Херсонській області. Так, у населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі, потім автівки використовуються у власних цілях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.