Окупанти на Запоріжжі розбирають автівки цивільних на запчастини, — Генштаб

На Запоріжжі окупанти розбирають автівки цивільних на запчастини для своєї військової техніки, — Генштаб
Російські окупаційні війська обкрадають цивільне населення Запоріжжя. Цього разу загарбники почали забирати у мирних жителів міста Токмак автівки і розбирати їх на запчастини.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
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За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують використовувати місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях.
Так, у місті Токмак загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають викрадені цивільні автівки на запчастини. Далі ці запчастини продають задля власної наживи.
Відомо, що це вже не перші випадки коли окупанти примусово забирають у цивільних автомобілі. Раніше така історія була вже у Херсонській області. Так, у населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі, потім автівки використовуються у власних цілях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.