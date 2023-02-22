Оккупанты на Запорожье разбирают машины гражданских на запчасти, — Генштаб

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины

Российские оккупационные войска обворовывают гражданское население Запорожья. В этот раз захватчики начали забирать у мирных жителей города Токмак автомобили и разбирать их на запчасти.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают использовать местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях.

Так, в городе Токмак захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают угнанные гражданские автомобили на запчасти. Далее эти запчасти продают ради собственной наживы.

Известно, что это уже не первые случаи, когда оккупанты принудительно забирают гражданские автомобили. Ранее подобная история была уже в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили, затем машины используются в собственных целях.

Напомним, ранее мы писали, что из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.