На Запоріжжі судитимуть матір, що жорстоко побила дитину

Хлопчик грається дерев'яним конструктором. Фото: freepik.com

На Запоріжжі жінка побила дитину через капризи під час купання. Їй висунули звинувачення за підозрою у скоєнні кримінального злочину.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

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Зазначається, що жінці повідомили про підозру в катуванні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 КК України). Також прокуратура оприлюднила фото побиття малого хлопчика, де видно сліди від ударів шнуром від побутової техніки.

"За даними слідства, багатодітна молода мати, перебуваючи напідпитку, побила однорічного сина за його капризи під час купання. Вона щонайменше чотири рази вдарила малюка в обличчя руками та шнуром від побутової техніки", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Сліди на обличчі однорічного хлопчика від побоїв матері. Фото: zap.gp.gov.ua

Нагадаємо, що чоловіку, який 2020 року зґвалтував 11-річного хлопчика у Львові, суддя обрав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Дані про цього злочинця занесуть до реєстру осіб, засуджених за подібні злочини.

Також ми повідомляли, що на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції — це сталось коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.