На Запорожье будут судить мать, жестоко избившую ребенка

Мальчик играет деревянным конструктором. Фото: freepik.com

На Запорожье женщина избила ребенка из-за капризов во время купания. Ей предъявлены обвинения по подозрению в совершении уголовного преступления.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

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Мать избила годовалого сына

Отмечается, что женщине сообщили о подозрении в пытках малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УК Украины). Также прокуратура обнародовала фото избиения мальчика, где видны следы от ударов шнуром от бытовой техники.

"По данным следствия, многодетная молодая мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила годовалого сына за его капризы во время купания. Она по меньшей мере четыре раза ударила малыша в лицо руками и шнуром от бытовой техники", — говорится в сообщении прокуратуры.

Следы на лице годовалого мальчика от побоев матери. Фото: zap.gp.gov.ua

Напомним, что мужчине, который в 2020 году изнасиловал 11-летнего мальчика во Львове, судья избрал наказание в виде 13 лет лишения свободы. Данные об этом преступнике занесут в реестр лиц, осужденных за подобные преступления.

Также мы сообщали, что в Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.