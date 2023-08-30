Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Житомирщині пам'ятник Леніну здали на металолом: куди витратять кошти arrow

На Житомирщині пам'ятник Леніну здали на металолом: куди витратять кошти

30 серпня 2023 08:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Житомирщині пам'ятник Леніну здали на металолом: куди витратять кошти
Пам'ятник Леніну на Соборній площі у Малині, Житомирська область. Фото: Wilipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Малині, що на Житомирщині, пам'ятник Володимиру Леніну здали на металолом та виручили близько 390 тисяч гривень. На найближчій сесії депутати Малинської громади мають вирішити, куди спрямують гроші.

Про це розповів Малинський міський голова Олександр Ситайло у коментарі Суспільному

Читайте також:

Леніна на металолом: як на Житомирщині примножили місцевий бюджет

Як відомо, пам'ятник радянському діячу стояв на центральній площі міста до 2014 року. Після того його демонтували та передали на зберігання в комунальне підприємство.

"Знищити його ми, на жаль, не могли, бо він як пам'ятка був захищений законом. Зараз після ухвалення закону про деокупацію у нас розв'язані руки і ми сесійно ухвалили рішення про його подальшу утилізацію", — розповідає Ситайло.

За його словами, пам'ятник зроблений з металу і це дозволило здати його на металолом та отримати 390 тисяч гривень. Вже на наступній сесії місцеві депутати вирішать, куди спрямувати ці кошти. 

Поки на місці, де "красувався" радянський вождь ще нічого не встановили. Місцева влада не має на це коштів і хотіла реконструювати цю площу, але оскільки почалася війна, то зараз це не на часі. 

Нагадаємо, у липні в Казахстані бульдозером знесли памʼятник Володимиру Леніну. Повідомляється, що його мали відреставрувати, однак "випадково" знесли. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз