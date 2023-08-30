На Житомирщині пам'ятник Леніну здали на металолом: куди витратять кошти

Пам'ятник Леніну на Соборній площі у Малині, Житомирська область. Фото: Wilipedia

У Малині, що на Житомирщині, пам'ятник Володимиру Леніну здали на металолом та виручили близько 390 тисяч гривень. На найближчій сесії депутати Малинської громади мають вирішити, куди спрямують гроші.

Про це розповів Малинський міський голова Олександр Ситайло у коментарі Суспільному.

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Як відомо, пам'ятник радянському діячу стояв на центральній площі міста до 2014 року. Після того його демонтували та передали на зберігання в комунальне підприємство.

"Знищити його ми, на жаль, не могли, бо він як пам'ятка був захищений законом. Зараз після ухвалення закону про деокупацію у нас розв'язані руки і ми сесійно ухвалили рішення про його подальшу утилізацію", — розповідає Ситайло.

За його словами, пам'ятник зроблений з металу і це дозволило здати його на металолом та отримати 390 тисяч гривень. Вже на наступній сесії місцеві депутати вирішать, куди спрямувати ці кошти.

Поки на місці, де "красувався" радянський вождь ще нічого не встановили. Місцева влада не має на це коштів і хотіла реконструювати цю площу, але оскільки почалася війна, то зараз це не на часі.

Нагадаємо, у липні в Казахстані бульдозером знесли памʼятник Володимиру Леніну. Повідомляється, що його мали відреставрувати, однак "випадково" знесли.