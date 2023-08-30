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В Житомирской области памятник Ленину сдали на металлолом: куда потратят средства

30 августа 2023 08:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Житомирской области памятник Ленину сдали на металлолом: куда потратят средства
Памятник Ленину на Соборной площади в Малине, Житомирская область. Фото: Wilipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Малине, что в Житомирской области, памятник Владимиру Ленину сдали на металлолом и выручили около 390 тысяч гривен. На ближайшей сессии депутаты Малинской громады должны решить, куда направят деньги.

Об этом рассказал Малинский городской голова Александр Ситайло в комментарии Суспільному.

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Памятник советскому деятелю стоял на центральной площади города до 2014 года. После этого его демонтировали и передали на хранение в коммунальное предприятие.

"Уничтожить его мы, к сожалению, не могли, потому что он как памятка был защищен законом. Сейчас после принятия закона о деоккупации у нас развязаны руки и мы сессионно приняли решение о его дальнейшей утилизации", — рассказывает Ситайло.

По его словам, памятник сделан из металла и это позволило сдать его на металлолом и получить 390 тысяч гривен. Уже на следующей сессии местные депутаты решат, куда направить эти средства.

Пока на месте, где "красовался" советский вождь, еще ничего не установили. У местных властей нет на это средств и они хотели реконструировать эту площадь, но поскольку началась война, то сейчас это не ко времени.

Напомним, в июле в Казахстане бульдозером снесли памятник Владимиру Ленину. Сообщается, что его должны были отреставрировать, однако "случайно" снесли.

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