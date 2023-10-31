Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Житомирщині військового з контузією відправили на алкотест — як пояснили в поліції arrow

На Житомирщині військового з контузією відправили на алкотест — як пояснили в поліції

31 жовтня 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Житомирщині військового з контузією відправили на алкотест — як пояснили в поліції
Військові ЗСУ за кермом. Фото илюстративне. Фото: mil.in.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Житомирщині патрульні затримали водія, який виявився військовим із травмами голови. Водночас поліцейські направили водія на аналіз на наявність алкоголю в крові.

Про це інцидент розповів полковник армії та автор військового блогу Анатолій Штефан.

Читайте також:

Що відомо про інцидент із військовим у Житомирській області

Штефан здивувався тим, що деякі поліцейські, попри досвід служби в гарячих точках, не можуть визначити стан людини з головною травмою.

"Як це можливо? Чому так сталося?" — збентежений він.

За даними опублікованого ролика, під час проведення аналізу на спеціалізованому апараті в медичному центрі алкоголь у крові у військового не було виявлено. Водій висловив своє обурення діями служителів закону та запропонував їх направити на службу до його військової частини на передову.

Коментатори під постом висловили думку, що такі перевірки для військовослужбовців мають проводитись військовими органами правопорядку, а не цивільною поліцією. Якщо на момент інциденту військовий виконував свої службові обов'язки, то патрульні могли вийти за межі своїх повноважень.

Що сказали в поліції на те, що сталося

У відповідь на резонанс, представники поліції Житомирського району прокоментували пригоду. Вони уточнили, що 30 жовтня у Коростишові автомобіль було зупинено через порушення дорожніх правил.

"Водій, який опинився за кермом, не мав при собі прав. Поліцейські вирішили перевірити його на наявність алкоголю в крові, на що він погодився", — повідомили в поліції.

У правоохоронному органі наголосили, що їхні дії були спрямовані на безпеку на дорогах, і в процесі жодного насильства до водія не застосовувалося.

"Слід зазначити, що таке обстеження призначене для офіційної перевірки спроможності водія безпечно керувати автомобілем", — заявили представники поліції.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України провело аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі