На Житомирщині військового з контузією відправили на алкотест — як пояснили в поліції

Військові ЗСУ за кермом. Фото илюстративне. Фото: mil.in.ua

На Житомирщині патрульні затримали водія, який виявився військовим із травмами голови. Водночас поліцейські направили водія на аналіз на наявність алкоголю в крові.

Про це інцидент розповів полковник армії та автор військового блогу Анатолій Штефан.

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Знаю велику кількість поліцейських, які воюють на передовій, але не відрізнити воїна з кантузією, затримати його і відправити його на задувку... Ну як так... Ну чому?



Надіюсь, що керівництво з цим фактом розбереться і дасть пояснення. https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/w6CjGx5cqj — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 30, 2023

Штефан здивувався тим, що деякі поліцейські, попри досвід служби в гарячих точках, не можуть визначити стан людини з головною травмою.

"Як це можливо? Чому так сталося?" — збентежений він.

За даними опублікованого ролика, під час проведення аналізу на спеціалізованому апараті в медичному центрі алкоголь у крові у військового не було виявлено. Водій висловив своє обурення діями служителів закону та запропонував їх направити на службу до його військової частини на передову.

Коментатори під постом висловили думку, що такі перевірки для військовослужбовців мають проводитись військовими органами правопорядку, а не цивільною поліцією. Якщо на момент інциденту військовий виконував свої службові обов'язки, то патрульні могли вийти за межі своїх повноважень.

Що сказали в поліції на те, що сталося

У відповідь на резонанс, представники поліції Житомирського району прокоментували пригоду. Вони уточнили, що 30 жовтня у Коростишові автомобіль було зупинено через порушення дорожніх правил.

"Водій, який опинився за кермом, не мав при собі прав. Поліцейські вирішили перевірити його на наявність алкоголю в крові, на що він погодився", — повідомили в поліції.

У правоохоронному органі наголосили, що їхні дії були спрямовані на безпеку на дорогах, і в процесі жодного насильства до водія не застосовувалося.

"Слід зазначити, що таке обстеження призначене для офіційної перевірки спроможності водія безпечно керувати автомобілем", — заявили представники поліції.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України провело аудит. З'ясувалося, що понад 123 мільйони гривень отримали військові, які не брали участь у бойових діях або не вирішували військових завдань.