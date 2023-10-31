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В Житомирской области военного с контузией отправили на алкотест — как объяснились в полиции

31 октября 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Житомирской области военного с контузией отправили на алкотест — как объяснились в полиции
Военные ВСУ за рулем. Фото иллюстративное. Фото: mil.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Житомирской области патрульные задержали водителя, который оказался военным с травмами головы. При этом полицейские направили водителя на анализ на наличие алкоголя в крови. 

Об этом инциденте рассказал полковник армии и автор военного блога Анатолий Штефан.

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Штефан выразил недоумение тем, что некоторые полицейские, несмотря на опыт службы в горячих точках, не могут определить состояние человека с головной травмой. 

"Как это возможно? Почему так произошло?" — вопрошал он.

По данным опубликованного ролика, при проведении анализа на специализированном аппарате в медицинском центре алкоголь в крови у военного не был обнаружен. Водитель выразил свое возмущение действиями служителей закона и предложил их направить на службу в его воинскую часть на передовую.

Комментаторы под постом выразили мнение, что такие проверки для военнослужащих должны проводиться военными органами правопорядка, а не гражданской полицией. Если в момент инцидента военный выполнял свои служебные обязанности, то патрульные могли выйти за рамки своих полномочий.

Что сказали в полиции на случившееся

В ответ на возникший резонанс, представители полиции Житомирского района прокомментировали происшествие. Они уточнили, что 30 октября в Коростышеве автомобиль был остановлен за нарушение дорожных правил.

"Водитель, оказавшийся за рулем, не имел при себе прав. Полицейские решили проверить его на наличие алкоголя в крови, на что он дал согласие", — сообщили в полиции.

В правоохранительном органе подчеркнули, что их действия были направлены на обеспечение безопасности на дорогах, и в процессе никакого насилия к водителю не применялось.

"Следует отметить, что такое обследование предназначено для официальной проверки способности водителя безопасно управлять автомобилем", — заявили представители полиции.

Напомним, что Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, не принимавшие участие в боевых действиях или не решавшие военные задания.

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