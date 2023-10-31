В Житомирской области военного с контузией отправили на алкотест — как объяснились в полиции
В Житомирской области патрульные задержали водителя, который оказался военным с травмами головы. При этом полицейские направили водителя на анализ на наличие алкоголя в крови.
Об этом инциденте рассказал полковник армии и автор военного блога Анатолий Штефан.
Что известно про инцидент с военным в Житомирской области
Знаю велику кількість поліцейських які воюють на передовій, але не відрізнити воїна з кантузією, затримати його і відправити його на задувку... Ну як так... Ну чому?— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 30, 2023
Сподіваюся що керівництво з цим фактом розбереться і дасть пояснення. https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/w6CjGx5cqj
Штефан выразил недоумение тем, что некоторые полицейские, несмотря на опыт службы в горячих точках, не могут определить состояние человека с головной травмой.
"Как это возможно? Почему так произошло?" — вопрошал он.
По данным опубликованного ролика, при проведении анализа на специализированном аппарате в медицинском центре алкоголь в крови у военного не был обнаружен. Водитель выразил свое возмущение действиями служителей закона и предложил их направить на службу в его воинскую часть на передовую.
Комментаторы под постом выразили мнение, что такие проверки для военнослужащих должны проводиться военными органами правопорядка, а не гражданской полицией. Если в момент инцидента военный выполнял свои служебные обязанности, то патрульные могли выйти за рамки своих полномочий.
Что сказали в полиции на случившееся
В ответ на возникший резонанс, представители полиции Житомирского района прокомментировали происшествие. Они уточнили, что 30 октября в Коростышеве автомобиль был остановлен за нарушение дорожных правил.
"Водитель, оказавшийся за рулем, не имел при себе прав. Полицейские решили проверить его на наличие алкоголя в крови, на что он дал согласие", — сообщили в полиции.
В правоохранительном органе подчеркнули, что их действия были направлены на обеспечение безопасности на дорогах, и в процессе никакого насилия к водителю не применялось.
"Следует отметить, что такое обследование предназначено для официальной проверки способности водителя безопасно управлять автомобилем", — заявили представители полиции.
Напомним, что Министерство обороны Украины провело аудит. Выяснилось, что более 123 миллионов гривен получили военные, не принимавшие участие в боевых действиях или не решавшие военные задания.
Читайте Новини.LIVE!