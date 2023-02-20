Мобілізація та Гвардія наступу — у чому суттєва різниця

Нині Збройні Сили потребують додаткової допомоги в тому числі з інших силових структур

Окрім загальної мобілізації в Україні активно іде набір до Гвардії наступу. Більше ніж 17 тисяч українців вже подали заявки, щоб захищати та звільняти країну від загарбників. Проте не всі громадяни розуміють різницю між звичайним призовом та вступом до лав штурмових бригад.

У чому головні відмінності між загальною мобілізацією та набором до Гвардії наступу пояснив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в інтерв'ю Суспільному.

Мобілізація та Гвардія наступу — відмінності

Гвардія наступу — це проєкт Міністерства внутрішніх справ, який складається з восьми штурмових бригад. Набір добровольців відбувається за трьома напрямами. По лінії національної гвардії, національної поліції та прикордонної служби.

Перша і головна відмінність — долучитись до штурмових бригад можна на добровільній основі, тоді як мобілізація є обов'язковою для військовозобов'язаних.

За словами очільника ОВА, ті хто долучився до однієї з бригад Гвардії наступу, проходять індивідуальну та групову підготовку. Після цього їх залучать у відповідних напрямках.

Штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони, а також звільнення окупованих територій України.

За словами Ігоря Табурця, нині Збройні Сили потребують додаткової допомоги в тому числі з інших силових структур і Сил безпеки оборони.

"Дуже багато людей у віці 18 до 27 років, які не мобілізовані сьогодні, але хочуть, наприклад, проходити службу у національній поліції. Оскільки вступаючи у нацполіцію, вони надалі матимуть перспективу росту в цьому напрямі — тобто по завершенню війни є можливість продовжити кар'єру в поліції.

Ті хто, мають бажання проходити службу в Збройних Силах можуть мобілізуватись, хто бажає проходити службу від Міністерства внутрішніх справ — мають можливість приходити на контракт. Коли мова йде про бажання проходити службу за напрямом національної поліції чи у прикордонній службі, то це ідеальні умови для того, щоб прийти та стати членом колективу однієї з бригад Міністерства внутрішніх справ", — пояснив керівник ОВА.

До Гвардії наступу беруть не всіх. Людина має пройти співбесіду, військово-лікарську комісію, психолога. Також майбутні бійці штурмових бригад мають пройти перевірку щодо фізичних здібностей та витривалості. Тобто стати членом штурмової бригади не так просто й відбирають найздібніших та найсильніших. І чоловіки і жінки проходять один і той самий відбір.

Ще один не менш важливий нюанс — тих, хто обирає службу за контрактом, бронюють від мобілізації.

"Процедура переходження в бронювання передбачає повідомлення територіальних центрів. Оскільки всі наші повнолітні військовозобов'язані й перебувають на обліку, то зараховуючи їх до Гвардії наступу, їх бронюють. Тобто, коли така особа пройшла співбесіду, дані про неї передають до територіального центру і знімають з військового обліку, задля того, щоб проходити службу у Гвардії наступу", — пояснює Табурець.

Важливо: якщо людина вже служить у Збройних силах України, вона не може стати бійцем Гвардії наступу. Оскільки проєкт працює тільки в межах Міністерства внутрішніх справ. Водночас ті, хто отримали повістку мають вибір піти в ЗСУ чи у Гвардію наступу.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

Також ми писали, що уряд ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta у Силах оборони. Це допоможе українським захисникам швидше звільнити територію країни від окупантів.