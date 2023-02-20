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Набор в Гвардию наступления и мобилизация: есть существенная разница

20 февраля 2023 19:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Мобилизация и Гвардия наступления — в чем существенная разница
В настоящее время Вооруженные Силы нуждаются в дополнительной помощи, в том числе из других силовых структур
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Кроме всеобщей мобилизации в Украине активно идет набор в Гвардию наступления. Более 17 тысяч украинцев уже подали заявки, чтобы защищать и освобождать страну от захватчиков. Однако не все граждане понимают разницу между обычным призывом и вступлением в ряды штурмовых бригад.

В чем главные отличия между общей мобилизацией и набором в Гвардию наступления объяснил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец в интервью Суспильному.

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Мобилизация и Гвардия наступления — отличия

Гвардия наступления — это проект Министерства внутренних дел, состоящий из восьми штурмовых бригад. Набор добровольцев производится по трем направлениям. По линии национальной гвардии, национальной полиции и пограничной службы.

Первое и главное отличие — приобщиться к штурмовым бригадам можно на добровольной основе, тогда как мобилизация обязательна для военнообязанных.

По словам главы ОВА, присоединившиеся к одной из бригад Гвардии наступления, проходят индивидуальную и групповую подготовку. После этого их привлекут в соответствующих направлениях.

Штурмовые бригады, в которые могут вступать добровольцы, нацелены на усиление сил обороны, а также освобождение оккупированных территорий Украины.

По словам Игоря Табурца, в настоящее время Вооруженные Силы нуждаются в дополнительной помощи, в том числе, из других силовых структур и Сил безопасности обороны.

Мобилизация и Гвардия наступления— отличия

"Очень много людей в возрасте 18 до 27 лет, которые не мобилизованы сегодня, но хотят, например, проходить службу в национальной полиции. Поскольку вступая в нацполицию, они будут иметь дальнейшую перспективу роста в этом направлении — то есть по завершению войны есть возможность продолжить карьеру в полиции.

Те, кто желает проходить службу в Вооруженных Силах, могут мобилизоваться, кто желает проходить службу от Министерства внутренних дел — имеют возможность приходить на контракт. Когда речь идет о желании проходить службу по направлению национальной полиции или в пограничной службе, это идеальные условия для того, чтобы прийти и стать членом коллектива одной из бригад Министерства внутренних дел", — пояснил руководитель ОВА.

В Гвардию наступления принимают не всех. Человек должен пройти собеседование, военно-врачебную комиссию, психолога. Также будущие бойцы штурмовых бригад должны пройти проверку физических способностей и выносливости. То есть стать членом штурмовой бригады не так просто и отбирают самых способных и сильных. И мужчины и женщины проходят один и тот же отбор.

Что такое Гвардия наступления и какие главные отличия с мобилизацией

Еще один не менее важный нюанс — избирающих службу по контракту бронируют от мобилизации.

"Процедура перехода на бронирование предусматривает оповещение территориальных центров. Поскольку все наши совершеннолетние военнообязанные и состоят на учете, то причисляя их к Гвардии наступления, их бронируют. То есть, когда такое лицо прошло собеседование, данные о нем передают в территориальный центр и снимают с военного учета для того, чтобы проходить службу в Гвардии наступления", — объясняет Табурец.

Важно: если человек уже служит в Вооруженных силах Украины, он не может стать бойцом Гвардии наступления. Поскольку проект работает только внутри Министерства внутренних дел. В то же время те, кто получил повестку, имеют выбор пойти в ВСУ или в Гвардию наступления.

Напомним, в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что такое Гвардия наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.

Также мы писали, что правительство приняло постановление о внедрении системы Delta в Силах обороны. Это поможет украинским защитникам быстрее освободить территорию страны от оккупантов.

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