Нафтогаз закликав споживачів стежити за кольором газу — яким має бути

Побутовий газ. Фото: УП

НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу. У випадку, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного кольору, варто звернутися до газової служби.

Про це пише пресслужба компанії.

Читайте також:

Якого кольору має бути газ

"Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що до пальника газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю.

Причин цього може бути кілька:

неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника

недостатня кількість кисню у приміщенні

недостатній тиск

"Якщо говорити про тиск у системі — це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі", — розповіли в Нафтогазі.

Тож перше, що варто зробити, коли ви побачили відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах — звернутися до служби газу за номером 104.

Нагадаємо, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.