Нафтогаз закликав споживачів стежити за кольором газу — яким має бути
НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу. У випадку, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного кольору, варто звернутися до газової служби.
Про це пише пресслужба компанії.
Якого кольору має бути газ
"Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що до пальника газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю.
Причин цього може бути кілька:
- неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника
- недостатня кількість кисню у приміщенні
- недостатній тиск
"Якщо говорити про тиск у системі — це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі", — розповіли в Нафтогазі.
Тож перше, що варто зробити, коли ви побачили відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах — звернутися до служби газу за номером 104.
Нагадаємо, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.
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