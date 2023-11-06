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Нафтогаз закликав споживачів стежити за кольором газу — яким має бути

6 листопада 2023 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нафтогаз закликав споживачів стежити за кольором газу — яким має бути
Побутовий газ. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу. У випадку, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного кольору, варто звернутися до газової служби.

Про це пише пресслужба компанії.

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"Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що до пальника газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю. 

Причин цього може бути кілька:

  • неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника
  • недостатня кількість кисню у приміщенні
  • недостатній тиск

"Якщо говорити про тиск у системі — це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем.  За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі", — розповіли в Нафтогазі.

Тож перше, що варто зробити, коли ви побачили відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах — звернутися до служби газу за номером 104.

Нагадаємо, що в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається. 

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