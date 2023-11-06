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Нафтогаз призвал потребителей следить за цветом газа — каким должно быть

6 ноября 2023 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нафтогаз призвал потребителей следить за цветом газа — каким должно быть
Бытовой газ. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

НАК "Нафтогаз Украины" призвал потребителей следить за цветом газа. В случае, если в бытовых приборах он горит отличным от голубого цвета, следует обратиться в газовую службу.

Об этом пишет пресс-служба компании

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"Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. На самом деле качество газа это явление не имеет никакого отношения", — говорится в сообщении.

Там отметили, что желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют только о том, что в горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью.

Причин тому может быть несколько:

  • неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки
  • недостаточное количество кислорода в помещении
  • недостаточное давление

"Если говорить о давлении в системе — это означает определенную неисправность, которая быстро проявляется и не может быть постоянным явлением. За поддержку должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети", — рассказали в Нафтогазе.

Итак, первое, что стоит сделать, когда вы увидели отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах — обратиться в службу газа по номеру 104.

Напомним, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается.

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