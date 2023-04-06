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Найбільший у Львові магазин алкоголю розмістив на фасаді напис "Все для причастя"

6 квітня 2023 15:31
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Марта Байдака
Журналіст
Найбільший у Львові магазин алкоголю розмістив на фасаді напис "Все для причастя"
Після скандалу напис пообіцяли демонтувати упродовж кількох днів
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові магазин BadBoy відкрився на вулиці Стрийській, 200а восени 2021 року, біля перехрестя з вулицею Науковою. Час від часу власники змінювали масштабну вивіску на фасаді, залежно від актуальних подій.

Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення на фасаді був відомий вислів українських прикордонників "Рускій карабль, іді нах*й". Написи вивішували на скляний фасад будівлі у вигляді наклейок.

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Цього тижня на фасаді найбільшого львівського алкомаркету BadBoy з’явився напис "Все для причастя". Напис із релігійним підтекстом обурив львів’ян, які почали писати звернення у мерію та залишати обурливі коментарі на Facebook-сторінці магазину.

Після розголосу директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич повідомила, що власники магазину пообіцяли прибрати напис за кілька днів.

"Сьогодні ми вже провели розмову із власниками магазину. Нам пообіцяли впродовж двох днів забрати неоднозначний напис",  — повідомила Ірина Кулинич

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні змінять маркування сигаретних пачок. Згідно з наданими даними, було зібрано достатню кількість графічних наборів медичних попереджень для упаковок тютюнових виробів та обрали найкращі графічні набори з Канади, Австралії, Таїланду, а також від двох неурядових організацій, Vital Strategy та "Діти, вільні від тютюну". 

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