Самый большой во Львове магазин алкоголя разместил на фасаде надпись "Все для причастия"

После скандала надпись пообещали демонтировать несколько дней

Во Львове магазин BadBoy открылся на улице Стрыйской, 200а осенью 2021 года, у перекрестка с улицей Научной. Время от времени владельцы меняли масштабную вывеску на фасаде в зависимости от актуальных событий.

Например, в начале полномасштабного вторжения на фасаде было известно высказывание украинских пограничников "Русский корабель, иди нах*й". Надписи вывешивались на стеклянный фасад здания в виде наклеек.

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На этой неделе на фасаде крупнейшего львовского алкомаркета BadBoy появилась надпись "Все для причастия". Надпись с религиозным подтекстом возмутила львовян, которые начали писать обращение в мэрию и оставлять возмутительные комментарии на Facebook-странице магазина.

После огласки директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич сообщила, что владельцы магазина пообещали убрать надпись через несколько дней.

"Сегодня мы уже провели разговор с владельцами магазина. Нам пообещали в течение двух дней забрать неоднозначную надпись" , - сообщила Ирина Кулинич.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине изменят маркировку сигаретных пачек. Согласно предоставленным данным, было собрано достаточное количество графических наборов медицинских предупреждений для упаковок табачных изделий и выбрали лучшие графические наборы из Канады, Австралии, Таиланда, а также двух неправительственных организаций, Vital Strategy и "Дети, свободные от табака".