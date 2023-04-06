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Самый большой во Львове магазин алкоголя разместил на фасаде надпись "Все для причастия"

6 апреля 2023 15:31
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Марта Байдака
Журналист
Самый большой во Львове магазин алкоголя разместил на фасаде надпись "Все для причастия"
После скандала надпись пообещали демонтировать несколько дней
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове магазин BadBoy открылся на улице Стрыйской, 200а осенью 2021 года, у перекрестка с улицей Научной. Время от времени владельцы меняли масштабную вывеску на фасаде в зависимости от актуальных событий.

Например, в начале полномасштабного вторжения на фасаде было известно высказывание украинских пограничников "Русский корабель, иди нах*й". Надписи вывешивались на стеклянный фасад здания в виде наклеек.

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На этой неделе на фасаде крупнейшего львовского алкомаркета BadBoy появилась надпись "Все для причастия". Надпись с религиозным подтекстом возмутила львовян, которые начали писать обращение в мэрию и оставлять возмутительные комментарии на Facebook-странице магазина.

После огласки директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич сообщила, что владельцы магазина пообещали убрать надпись через несколько дней.

"Сегодня мы уже провели разговор с владельцами магазина. Нам пообещали в течение двух дней забрать неоднозначную надпись" , - сообщила Ирина Кулинич.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине изменят маркировку сигаретных пачек. Согласно предоставленным данным, было собрано достаточное количество графических наборов медицинских предупреждений для упаковок табачных изделий и выбрали лучшие графические наборы из Канады, Австралии, Таиланда, а также двух неправительственных организаций, Vital Strategy и "Дети, свободные от табака".

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