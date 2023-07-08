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Наєв привітав Залужного з ювілеєм та показав їхнє спільне фото в молодості

8 липня 2023 16:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наєв привітав Залужного з ювілеєм та показав їхнє спільне фото в молодості
Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: facebook.com/serhiynaiev
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 липня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує день народження. Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав його з 50-річчям та показав архівну світлину.

Своє привітання Сергій Наєв написав у Facebook.

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Привітання Залужного з ювілеєм

"Сьогодні свій ювілей святкує Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний Валерій Федорович. І тим більш символічно, що 50-річний ювілей вірного сина Українського народу співпадає з 500 днем нашої визвольної війни", — зазначив Наєв.

Командувач об'єднаних військових сил України розповів, що знає Залужного ще з тих часів, коли разом з ним вивчав військову науку в Національному університеті оборони України. За словами Наєва, він знайомився з головнокомандувачем ЗСУ ще ближче під час служби на різних посадах. 

Він розповів, що Залужного  вирізняють чесність, щирість і вміння дуже швидко навчатися. Наєв наголосив, що це саме ті якості, які визначають талант сучасного військового керівника.

"Від себе особисто та від особового складу Командування Об'єднаних Сил ЗС України щиро вітаю Головнокомандувача Збройних Сил України з ювілеєм! Нехай він буде завжди здоровий, нехай Бог буде на стороні цієї чудової людини. Разом переможемо!" — додав Наєв.

Він опублікував спільну світлину із Залужним, яка була зроблена в молодості.

Залужный и Наев
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: facebook.com/serhiynaiev
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Допис Наєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні відзначає ювілей. Українському генералу — 50. З цієї нагоди Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про бойового офіцера. 

Також ми писали, що редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршудян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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