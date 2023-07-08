Наев поздравил Залужного с юбилеем и показал их общую фотографию в молодости

Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Сегодня, 8 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный празднует день рождения. Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил его с 50-летием и показал архивную фотографию.

Свое поздравление Сергей Наев написал в Facebook.

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"Сегодня свой юбилей празднует Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный Валерий Федорович. И тем более символично, что 50-летний юбилей верного сына Украинского народа совпадает с 500 днем нашей освободительной войны", — отметил Наев.

Командующий объединенными военными силами Украины рассказал, что знает Залужного еще с тех времен, когда вместе с ним изучал военную науку в Национальном университете обороны Украины. По словам Наева, он знакомился с главнокомандующим ВСУ еще ближе в ходе службы на разных должностях.

Он рассказал, что Залужного отличают честность, искренность и умение очень быстро учиться. Наев подчеркнул, что это те качества, которые определяют талант современного военного руководителя.

"От себя лично и от личного состава Командования Объединенных Сил ВС Украины искренне поздравляю Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины с юбилеем! Пусть он будет всегда здоров, пусть Бог будет на стороне этого замечательного человека. Вместе победим!" — добавил Наев.

Он опубликовал общую фотографию с Залужным, которая была сделана в молодости.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Пост Наева. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня отмечает юбилей. Украинскому генералу — 50. По этому случаю Новини.LIVE собрали самые интересные факты о боевом офицере.

Также мы писали, что редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршудян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.