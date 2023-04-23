Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Найголовніші схеми шахраїв з банкоматами: як не втрапити на гачок arrow

Найголовніші схеми шахраїв з банкоматами: як не втрапити на гачок

23 квітня 2023 00:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Найголовніші схеми шахраїв з банкоматами: як не втрапити на гачок
Як не потрапити на шахраїв. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Останнім часом шахраї вигадують все більше прийомів та засобів, аби заволодіти вашими коштами. 

Щоб не потрапити до пастки, ви повинні знати правила користування банкоматів, пише Sante Plus.

Читайте також:

У всьому світі кількість злочинів, пов'язаних із банкоматами, лише зростає. Останнім часом стало особливо небезпечно йти та знімати гроші. 

Нова афера з банкоматами

Нещодавно з'явилася нова афера. Це дозволяє будь-якому злочинцю миттєво вкрасти у вас гроші. Останній прикидається співробітником банку, поліцейським і навіть технічним фахівцем, заявляючи про поломку пристрою.

Імовірно, він обманом змушує вас спробувати допомогти вам і врешті-решт спритно краде вашу картку.

Тому ніщо не зупиняє шахраїв, які використовують усі способи, навіть найнесподіваніші, щоб спробувати отримати ваші банківські реквізити та ваші гроші.

Також є шахраї, які спеціально ламають банкомати. Коли ваша картка застрягає, ви відчайдушно шукаєте допомоги, а в цей час злодій викрадає вашу картку з банкомату.

Ще одна поширена афера

Щоб вкрасти ваші гроші, злочинці намагаються відвернути увагу на кілька секунд.

Ось чому варто бути напоготові й перевіряти, чи ніхто не дивиться на екран, коли ви біля банкомату.

Шахрай може, наприклад, упустити на землю будь-який предмет, наприклад гаманець, при цьому подбавши про те, щоб запам'ятати ваш PIN-код.

Коли ви подивитеся вниз, вашу картку можуть вкрасти та швидко використати в іншому банкоматі.

Нагадаємо, незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB