Найголовніші схеми шахраїв з банкоматами: як не втрапити на гачок

Як не потрапити на шахраїв. Фото: УНІАН

Останнім часом шахраї вигадують все більше прийомів та засобів, аби заволодіти вашими коштами.

Щоб не потрапити до пастки, ви повинні знати правила користування банкоматів, пише Sante Plus.

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У всьому світі кількість злочинів, пов'язаних із банкоматами, лише зростає. Останнім часом стало особливо небезпечно йти та знімати гроші.

Нова афера з банкоматами

Нещодавно з'явилася нова афера. Це дозволяє будь-якому злочинцю миттєво вкрасти у вас гроші. Останній прикидається співробітником банку, поліцейським і навіть технічним фахівцем, заявляючи про поломку пристрою.

Імовірно, він обманом змушує вас спробувати допомогти вам і врешті-решт спритно краде вашу картку.

Тому ніщо не зупиняє шахраїв, які використовують усі способи, навіть найнесподіваніші, щоб спробувати отримати ваші банківські реквізити та ваші гроші.

Також є шахраї, які спеціально ламають банкомати. Коли ваша картка застрягає, ви відчайдушно шукаєте допомоги, а в цей час злодій викрадає вашу картку з банкомату.

Ще одна поширена афера

Щоб вкрасти ваші гроші, злочинці намагаються відвернути увагу на кілька секунд.

Ось чому варто бути напоготові й перевіряти, чи ніхто не дивиться на екран, коли ви біля банкомату.

Шахрай може, наприклад, упустити на землю будь-який предмет, наприклад гаманець, при цьому подбавши про те, щоб запам'ятати ваш PIN-код.

Коли ви подивитеся вниз, вашу картку можуть вкрасти та швидко використати в іншому банкоматі.

Нагадаємо, незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).