Главные схемы мошенников с банкоматами: как не попасть на крючок

Как не попасть на жуликов. Фото: УНИАН

В последнее время мошенники придумывают все больше приемов и средств, чтобы завладеть вашими средствами.

Чтобы не попасть в ловушку, вы должны знать правила использования банкоматов, пишет Sante Plus.

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Во всем мире количество преступлений, связанных с банкоматами, только растет. В последнее время стало особенно опасно снимать деньги.

Новая афера с банкоматами

Недавно появилась новая афера. Это позволяет любому преступнику мгновенно украсть у вас деньги. Он притворяется сотрудником банка, полицейским и даже техническим специалистом, заявляя о поломке устройства.

Вероятно, он обманом заставляет вас попытаться помочь вам и в конце концов ловко ворует вашу карту.

Поэтому ничто не останавливает мошенников, использующих все способы, даже самые неожиданные, чтобы попытаться получить ваши банковские реквизиты и деньги.

Также есть мошенники, специально ломающие банкоматы. Когда ваша карта застревает, вы отчаянно ищете помощи, а в это время вор похищает вашу карту из банкомата.

Еще одна распространенная афера

Чтобы украсть ваши деньги, преступники пытаются отвлечь внимание на несколько секунд.

Вот почему стоит быть начеку и проверять, никто ли не смотрит на экран, когда вы возле банкомата.

Мошенник может, например, уронить на землю любой предмет, например кошелек, при этом позаботившись о том, чтобы запомнить ваш PIN-код.

Когда вы посмотрите вниз, вашу карту могут украсть и использовать в другом банкомате.

Напомним, неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).