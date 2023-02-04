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Найкращі фото тижня зі всього світу від фотографів Reuters

4 лютого 2023 21:05
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Топ-фото тижня за версіею Reuters
Тренування військових на півночі Київської області на кордоні з Білорусью. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Фотографи є сучасними живописцями реальності. Саме крізь знімки можна відчути дух того часу та навіть поринути в атмосферу події. Ми зібрали для вас підбірку найкращих фото за тиждень від митців з усього світу.

Детальніше про кожне фото розповідає Reuters.

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