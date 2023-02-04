Топ-фото тижня за версіею Reuters

Тренування військових на півночі Київської області на кордоні з Білорусью. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фотографи є сучасними живописцями реальності. Саме крізь знімки можна відчути дух того часу та навіть поринути в атмосферу події. Ми зібрали для вас підбірку найкращих фото за тиждень від митців з усього світу.

Детальніше про кожне фото розповідає Reuters.

Папа Франциск під час візиту в Конго 2 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Luc Gnago

Ольга із Бахмута обіймає свою шестирічну онуку Арину перед евакуацією дитини із міста на лінії фронту. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Пошук людей під завалами після теракту в мечеті в місті Пешавар в Пакистані 30 січня 2023 року. Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Спікер Палати Представників США Кевін Маккарті під час зустрічи з журналістами 31 січня 2023 года. Фото: REUTERS/Leah Millis.

День бабака в Панксатоні, штат Пенсильванія, США 2 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Alan Freed

Наслідки ракетного удару рф по Краматорську. 2 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Акція протесту в Парижі проти плана пенсійної реформи 31 січня 2023 року. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Мопс на зустрічі американських кинологів в Канзас-сіті, Штат Міссурі, США. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Реставратор за роботою. Рим, Італія. 1 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Наслідки ракетного удару рф по Краматорську. 2 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Лисиця біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Великої Британії 31 січня 2023 року. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Графіті вуличного художника Tvboy в Бучі. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko