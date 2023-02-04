Топ-фото недели по версии Reuters

Тренировки военных на севере Киевской области на границе с Белоруссией. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фотографы являются современными живописцами. Именно через снимки можно почувствовать дух того времени и даже погрузиться в атмосферу события. Мы собрали для вас подборку лучших фото в неделю от художников со всего мира.

Детальнее о каждом фото рассказывает Reuters.

Папа Франциск во время визита в Конго 2 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Luc Gnago

Ольга из Бахмута занимает свою шестилетнюю внучку Арину перед эвакуацией ребенка из города на линии фронта. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Поиск людей под завалами после теракта в мечети в Пешаваре в Пакистане 30 января 2023 года. Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти во время встречи с журналистами 31 января 2023 года. Фото: REUTERS/Leah Millis.

День сурка в Панксатоне, штат Пенсильвания, США 2 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Alan Freed

Последствия ракетного удара России по Краматорску. 2 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Акция протеста в Париже против плана пенсионной реформы 31 января 2023 года. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Мопс на встрече американских кинологов в Канзас-Сити, Штат Миссури, США. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Реставратор по работе. Рим, Италия. 1 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Последствия ракетного удара России по Краматорску. 2 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Лиса у официальной резиденции премьер-министра Великобритании 31 января 2023 года. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Граффити уличного художника TVboy в Буче. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко