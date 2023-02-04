Топ-фото недели по версии Reuters

Лучшие фото недели со всего мира от фотографов Reuters
4 февраля 2023 21:05
Тренировки военных на севере Киевской области на границе с Белоруссией. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фотографы являются современными живописцами. Именно через снимки можно почувствовать дух того времени и даже погрузиться в атмосферу события. Мы собрали для вас подборку лучших фото в неделю от художников со всего мира.
Детальнее о каждом фото рассказывает Reuters.
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