Найпопулярніший у світі YouTube-блогер у новому відео показав Крим як частину Росії

YouTube-блогер MrBeast. Фото: із соцмереж

Найпопулярніший у світі YouTube-блогер MrBeast, що має 177 млн підписників, назвав Крим російським. В одному із своїх відео він опублікував неправильну карту світу.

Це помітив український блогер Ігор Лаченков.

Деталі скандалу

Ігор Лаченков підмітив, що у відео блогера Джеймса Стівена Дональдсона (MrBeast) "Кожна країна на землі бореться за 250 000 доларів США" він продемонстрував карту, на якій Крим є частиною Росії.

Карта світу з відео блогера.Фото: скрнішот

"На випадок, якщо ви чи ваша команда не знали — Крим є частиною України, яка була незаконно й силоміць окупована росіянами та їхніми військовими у 2014 році. Крім того, ви запросили росіянина у своє шоу представляти Росію, тоді як світові спортивні чиновники принаймні змушують їх брати участь під нейтральним прапором", — написав Лаченков.

Він наголосив, що країна, яка обстрілює українські міста та вбиває українців, не повинна бути представлена ​​та запрошена в жодне шоу чи спорт. Українці перебувають у повномасштабній війні з Росією та борються з агресором за свої права, свободу та життя. Українці пам’ятають вашу допомогу пожертвами та гуманітарною допомогою.

"Будь ласка, подумайте про те, щоб видалити цю карту зі свого відео або зробити будь-що з цим, щоб показати, що ви не підтримуєте тероризм і війну", — підкреслив український блогер.

Допис Ігоря Лаченкова. Фото: скріншот

Що відомо про MrBeast

Джеймс Стівен Дональдсон, відомий як Джиммі Дональдсон і MrBeast, — американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається першовідкривачем жанру відео на YouTube, який зосереджується на дорогих трюках і викликах.

28 липня 2022 року кількість підписників основного каналу MrBeast перевищила 100 млн. Це зробило його п’ятим каналом, який досягнув такої позначки, а Джиммі Дональдсона — другим окремим користувачем YouTube, який має понад 100 млн підписників. 17 листопада 2022 року Дональдсон записано до Книги рекордів Гіннесса як "Окремого чоловіка з найбільшою кількістю підписників на YouTube" (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).

