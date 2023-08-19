Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Найпопулярніший у світі YouTube-блогер у новому відео показав Крим як частину Росії arrow

Найпопулярніший у світі YouTube-блогер у новому відео показав Крим як частину Росії

19 серпня 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Найпопулярніший у світі YouTube-блогер у новому відео показав Крим як частину Росії
YouTube-блогер MrBeast. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Найпопулярніший у світі YouTube-блогер MrBeast, що має 177 млн підписників, назвав Крим російським. В одному із своїх відео він опублікував неправильну карту світу. 

Це помітив український блогер Ігор Лаченков

Читайте також:

Деталі скандалу

Ігор Лаченков підмітив, що у відео блогера Джеймса Стівена Дональдсона (MrBeast) "Кожна країна на землі бореться за 250 000 доларів США" він продемонстрував карту, на якій Крим є частиною Росії.  

скріншот
Карта світу з відео блогера.Фото: скрнішот

"На випадок, якщо ви чи ваша команда не знали — Крим є частиною України, яка була незаконно й силоміць окупована росіянами та їхніми військовими у 2014 році. Крім того, ви запросили росіянина у своє шоу представляти Росію, тоді як світові спортивні чиновники принаймні змушують їх брати участь під нейтральним прапором", — написав Лаченков.

Він наголосив, що країна, яка обстрілює українські міста та вбиває українців, не повинна бути представлена ​​та запрошена в жодне шоу чи спорт. Українці перебувають у повномасштабній війні з Росією та борються з агресором за свої права, свободу та життя. Українці пам’ятають вашу допомогу пожертвами та гуманітарною допомогою.

"Будь ласка, подумайте про те, щоб видалити цю карту зі свого відео або зробити будь-що з цим, щоб показати, що ви не підтримуєте тероризм і війну", — підкреслив український блогер.

скріншот
Допис Ігоря Лаченкова. Фото: скріншот

Що відомо про MrBeast

Джеймс Стівен Дональдсон, відомий як Джиммі Дональдсон і MrBeast, — американський ютубер, підприємець і філантроп. Вважається першовідкривачем жанру відео на YouTube, який зосереджується на дорогих трюках і викликах.

28 липня 2022 року кількість підписників основного каналу MrBeast перевищила 100 млн. Це зробило його п’ятим каналом, який досягнув такої позначки, а Джиммі Дональдсона — другим окремим користувачем YouTube, який має понад 100 млн підписників. 17 листопада 2022 року Дональдсон записано до Книги рекордів Гіннесса як "Окремого чоловіка з найбільшою кількістю підписників на YouTube" (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).

Нагадаємо, нещодавно в СБУ розповіли, як вперше вдарили по Кримському мосту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз