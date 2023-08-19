Самый популярный в мире YouTube-блогер в новом видео показал Крым как часть России
Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast, имеющий 177 млн подписчиков, назвал Крым российским. В одном из своих видео он опубликовал неправильную карту мира.
Это заметил украинский блогер Игорь Лаченков.
Детали скандала
Игорь Лаченков подметил, что у видео блогера Джеймса Стивена Дональдсона (MrBeast) "Каждая страна на земле борется за 250 000 долларов США", он продемонстрировал карту, на которой Крым является частью России.
"На случай, если вы или ваша команда не знали — Крым является частью Украины, которая была незаконно и силой оккупирована россиянами и их военными в 2014 году. Кроме того, вы пригласили россиянина в свое шоу представлять Россию, в то время как мировые спортивные чиновники по крайней мере заставляют их участвовать под нейтральным флагом", — написал Лаченков.
Он подчеркнул, что страна, которая обстреливает украинские города и убивает украинцев, не должна быть представлена и приглашена ни в какое шоу или спорт. Украинцы находятся в полномасштабной войне с Россией и борются с агрессором за свои права, свободу и жизнь. Украинцы помнят вашу помощь пожертвованиями и гуманитарной помощью.
"Пожалуйста, подумайте о том, чтобы удалить эту карту из своего видео или сделать что-нибудь с этим, чтобы показать, что вы не поддерживаете терроризм и войну", — подчеркнул украинский блогер.
Что известно о MrBeast
Джеймс Стивен Дональдсон, известный как Джимми Дональдсон и MrBeast, — американский ютубер, предприниматель и филантроп. Считается первооткрывателем жанра видео на YouTube, который сосредотачивается на дорогих трюках и вызовах.
28 июля 2022 года количество подписчиков основного канала MrBeast превысило 100 млн. Это сделало его пятым каналом, достигшим такой отметки, а Джимми Дональдсона — вторым отдельным пользователем YouTube, имеющим более 100 млн подписчиков. 17 ноября 2022 года Дональдсон записан в Книгу рекордов Гиннесса как "Отдельного мужчину с наибольшим количеством подписчиков на YouTube" (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).
Напомним, недавно в СБУ рассказали, как впервые ударили по Крымскому мосту.