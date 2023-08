Самый популярный в мире YouTube-блогер в новом видео показал Крым как часть России

YouTube-блогер MrBeast. Фото: из соцсетей

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast, имеющий 177 млн ​​подписчиков, назвал Крым российским. В одном из своих видео он опубликовал неправильную карту мира.

Это заметил украинский блогер Игорь Лаченков.

Детали скандала

Игорь Лаченков подметил, что у видео блогера Джеймса Стивена Дональдсона (MrBeast) "Каждая страна на земле борется за 250 000 долларов США", он продемонстрировал карту, на которой Крым является частью России.

Карта мира с видео блоггера. Фото: скрнишот

"На случай, если вы или ваша команда не знали — Крым является частью Украины, которая была незаконно и силой оккупирована россиянами и их военными в 2014 году. Кроме того, вы пригласили россиянина в свое шоу представлять Россию, в то время как мировые спортивные чиновники по крайней мере заставляют их участвовать под нейтральным флагом", — написал Лаченков.

Он подчеркнул, что страна, которая обстреливает украинские города и убивает украинцев, не должна быть представлена ​​и приглашена ни в какое шоу или спорт. Украинцы находятся в полномасштабной войне с Россией и борются с агрессором за свои права, свободу и жизнь. Украинцы помнят вашу помощь пожертвованиями и гуманитарной помощью.

"Пожалуйста, подумайте о том, чтобы удалить эту карту из своего видео или сделать что-нибудь с этим, чтобы показать, что вы не поддерживаете терроризм и войну", — подчеркнул украинский блогер.

Сообщение Игоря Лаченкова. Фото: скриншот

Что известно о MrBeast

Джеймс Стивен Дональдсон, известный как Джимми Дональдсон и MrBeast, — американский ютубер, предприниматель и филантроп. Считается первооткрывателем жанра видео на YouTube, который сосредотачивается на дорогих трюках и вызовах.

28 июля 2022 года количество подписчиков основного канала MrBeast превысило 100 млн. Это сделало его пятым каналом, достигшим такой отметки, а Джимми Дональдсона — вторым отдельным пользователем YouTube, имеющим более 100 млн подписчиков. 17 ноября 2022 года Дональдсон записан в Книгу рекордов Гиннесса как "Отдельного мужчину с наибольшим количеством подписчиков на YouTube" (Most Subscribers for an Individual Male on YouTube).

