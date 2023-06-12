Найвищу будівлю у світі Бурдж Халіфа підсвітили кольорами прапора РФ

Бурдж Халіфа. Фото: pixabay

До Дня Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах найвищу будівлю у світі Бурдж Халіфа підсвітили кольорами російського прапора. Триколор можна побачити прямо в центрі Дубая.

Про це стало відомо з допису адміністрації будівлі в Instagram.

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В повідомленні зазначили, що 12 червня Бурдж Халіфа відзначає "визначні досягнення Росії". Також росіянам побажали "майбутнього, прокладеного єдністю та процвітанням".

Крім того, на відео можна почути гімн РФ.

Під дописом українці не стали мовчати та висловили своє обурення.

Скриншот коментарів під дописом

Скриншот коментарів під дописом

Скриншот коментарів під дописом

Своєю чергою росіяни захоплювалися таким вчинком та дякували за те, що їх так вшанували. Також вони почали зловтішатися реакцією українців.

Повага до Росії в ООН

Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, вирішила відсвяткувати День російської мови. У ООН запропонували слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану Росією в України, та на черговий військовий злочин — підрив росіянами Каховської ГЕС, у Організації Об’єднаних Націй продовжують толерувати країну-агресора.

У ООН просувають російську мову на своїх медіамайданчиках.

Зокрема, Twitter ООН закликав слідкувати за новинами про роботу Організації Об’єднаних Націй російською мовою.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на святкування дня російської мови в ООН на тлі катастрофи в Новій Каховці. За його словами, організація обнулила залишки своєї репутації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з ООН не має про що говорити.