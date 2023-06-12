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Самое высокое здание в мире Бурдж Халифа подсветили цветом флага РФ

12 июня 2023 23:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Самое высокое здание в мире Бурдж Халифа подсветили цветом флага РФ
Бурдж Халифа в русском триколоре. Фото: скриншот из видео администрации здания
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Ко Дню России в Объединенных Арабских Эмиратах самое высокое здание в мире Бурдж Халифа подсветили цветами русского флага. Триколор можно увидеть прямо в центре Дубая.

Об этом стало известно из сообщения администрации здания в Instagram.

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В сообщении отметили, что 12 июня Бурдж Халифа отмечает "выдающиеся достижения России". Также россиянам пожелали "будущего, проложенного единством и процветанием".

Кроме того, на видео можно услышать гимн РФ.

Под сообщением украинцы не стали молчать и выразили свое возмущение.

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Скриншот комментариев
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Скриншот комментариев
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Скриншот комментариев

В свою очередь россияне восхищались таким поступком и благодарили за то, что их так почтили. Также они начали злорадствовать реакцией украинцев.

Уважение к России в ООН

Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, которое спровоцировало экологическую катастрофу в Украине, решила отпраздновать День русского языка. В ООН предложили следить за своей работой на русском языке.

Несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией в Украине, и очередное военное преступление — подрыв россиянами Каховской ГЭС, в Организации Объединенных Наций продолжают толеровать страну-агрессора.

В ООН продвигают русский язык на своих медиаплощадках.

В частности, Twitter ООН призвал следить за новостями о работе Организации Объединенных Наций на русском языке.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на празднование дня русского языка в ООН на фоне крушения в Новой Каховке. По его словам, организация обнулила остатки своей репутации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ООН не о чем говорить.

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