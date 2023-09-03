"Нахабна провокація": Гордон прокоментував конфлікт на Хрещатику

Журналіст Дмитро Гордон. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу інтерв'юера

Журналіст Дмитро Гордон прокоментував свій конфлікт із чоловіком у військовій формі. Це сталося на вулиці Хрещатик у Києві.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі, передає видання "ГОРДОН".

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Що каже Гордон

За його словами, люди, які розпочали сварку, не мають жодного відношення до військових. Це чоловіки, які переодягнулися у камуфляж, адже, як каже Гордон, вони не показали свої посвідчення правоохоронцям.

"Протягом останніх кількох днів мені і читачі, і підписники, і просто глядачі надсилали різні сторінки в соціальних мережах, фотографії і відео: вулиця Хрещатик, навпроти станції метро "Хрещатик" стояли якісь люди, і вирізане з фанери моє зображення з написом "Россия" тощо. Звичайно, це просто нахабна провокація, і я не міг не приїхати особисто туди, щоб подивитися, що насправді там відбувається. Я ніколи не ховаюся за чиїсь спини, я нікого не боюся, я встав і поїхав прямо туди — до станції метро "Хрещатик". Там було виставлено не лише моє зображення, а й (ексрадника Офісу президента України. — Ред.) Олексія Арестовича і ще когось, я не встиг розгледіти. І стояло троє перевдягнених дивних людей алкогольного вигляду, одягнених у камуфляжну форму. Я поцікавився: "Хто ви?" Вони кажуть: "Ми військові",— зазначив інтерв'юер.

Він зауважив, що викликав Національну поліцію, на місці події були й представники Нацгвардії.

"І запитують: "У вас є дозвіл на носіння військової форми?" — "А що, потрібен дозвіл?" — "Потрібен. У вас є дозвіл?" — "Ні, дозволу немає". "Ви військові?" Стоять, мнуться. "Давайте ваші документи". — "А що, треба дати документи?" Стоять, мнуться", — додав Гордон.

Журналіст підтвердив, що забрав фігуру з фанери, на якій він зображений.

"Тому що вони не мають права стосовно людини, яка має три кримінальні справи в Росії, яку визнано в Росії іноагентом, екстремістом, терористом, заочно заарештовано Басманним судом Москви й оголошено в розшук, не мають права стосовно людини, яка є одним із головних ворогів Путіна і Росії, проводити такі акції. Це, звісно ж, нахабна заказуха, і я здогадуюся чия", — запевнив медійник.

Реакція поліції

За його словами, поліція буде з'ясовувати, хто причетний до цієї провокації.

"Зараз Національна поліція розбиратиметься чия. Я побачив просто зараз в Instagram і в Telegram, що "Гордон улаштував "конфлікт із військовими". Друзі, вони до військових мають такий самий стосунок, як я до Папи Римського. Це не військові, це переодягнуті в камуфляжну форму провокатори. Зараз у них поліція візьме документи, покаже прізвища, адреси — хто вони і що вони. А я обіцяю, що я вам це теж покажу. Повторюю, до військових ці провокатори дешеві, яких найняли за три копійки, не мають жодного стосунку", — наголосив Гордон.

Нагадаємо, відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.