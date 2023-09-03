"Наглая провокация": Гордон прокомментировал конфликт на Крещатике

Журналист Дмитрий Гордон. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала интервьюера

Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал свой конфликт с мужчиной в военной форме. Это произошло на улице Крещатик в Киеве.

Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале, передает издание "ГОРДОН".

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Что говорит Гордон

По его словам, люди, начавшие ссору, не имеют никакого отношения к военным. Это мужчины, которые переоделись в камуфляж, ведь, как говорит Гордон, они не показали свои удостоверения правоохранителям.

"В последние несколько дней мне и читатели, и подписчики, и просто зрители присылали разные страницы в социальных сетях, фотографии и видео: улица Крещатик, напротив станции метро "Хрещатик" стояли какие-то люди, и вырезанное из фанеры мое изображение с надписью "Россия" и т. д. Конечно, это просто наглая провокация и я не мог не приехать лично туда, чтобы посмотреть, что там происходит, я никогда не прячусь за чьи-то спины, я никого не боюсь, я встал и поехал прямо туда — на станцию метро. Там было выставлено не только мое изображение, но и (экссоветника Офиса президента Украины. — Ред.) Алексея Арестовича и еще кого-то, я не успел разглядеть. И стояло трое переодетых странных людей алкогольного вида, одетых в камуфляжную форму. "Кто вы?" Они говорят: "Мы военные", — отметил интервьюер.

Он сказал, что вызвал Национальную полицию, на месте происшествия находились и представители Нацгвардии.

"И спрашивают: "У вас есть разрешение на ношение военной формы?" — "А что, нужно разрешение?" — "Нужно. У вас есть разрешение?" — "Нет, разрешения нет". "Вы военные?" Стоят, мнутся. "Давайте ваши документы". — "А что, надо дать документы? "Стоят, мнутся", — добавил Гордон.

Журналист подтвердил, что забрал фигуру из фанеры, на которой он изображен.

"Потому что они не имеют права в отношении человека, имеющего три уголовных дела в России, которое признано в России иноагентом, экстремистом, террористом, заочно арестовано Басманным судом Москвы и объявлено в розыск, не имеют права в отношении человека, являющегося одним из главных врагов Путина и России проводить такие акции. Это, конечно же, наглая заказуха, и я догадываюсь, чья", — заверил он.

Реакция полиции

По его словам, полиция будет выяснять, кто причастен к этой провокации.

"Сейчас Национальная полиция будет разбираться чья. Я увидел прямо сейчас в Instagram и в Telegram, что "Гордон устроил "конфликт с военными". Друзья, они к военным имеют такое же отношение, как я к Папе Римскому. Это не военные, это переодетые в камуфляжную форму провокаторы. Сейчас у них полиция возьмет документы, покажет фамилии, адреса — кто они и что они. А я обещаю, что я вам это тоже покажу. Повторяю, к военным эти провокаторы дешевые, которых наняли за три копейки, не имеют никакого отношения", — подчеркнул Гордон.

Напомним, известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужчину в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.