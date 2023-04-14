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Нардеп озвучив кількість електросамокатів у містах-мільйонниках України

14 квітня 2023 14:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Електросамокати в Києві: Камельчук назвав кількість
Українці користуються електросамокатами. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Електросамокати вже кілька років, як заполонили міста України. А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про електротранспорт, який прирівняв електросамокати до транспортних засобів. 

Скільки самокатів налічують міста-мільйонники,  в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Юрій Камельчук
Нардеп Юрій Камельчук 
Фото: Новини.LIVE

"Підписання президентом закону про електротранспорт — очікувана історія в період активної фази економічних відносин з Євросоюзом і США. Адже, світ на порозі не лише завершення російсько-української війни, а і енергетичної революції", — заявив Камельчук. 

За його словами, до остаточної відмови від нафти, світові лідери мають підготувати ґрунт для наступного покоління палива і нових видів транспорту, включно з електрокарами. Доказ тому — забезпеченість більшості українських міст електросамокатами. 

"За статистикою останніх років, середній самокатний парк міст мільйонників в Україні становить близько 2000 приладів. І це лише однієї марки. Що вже казати про постійний ріст кількості електрокарів навіть в часи війни", — додав нардеп. 

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

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