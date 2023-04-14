Електросамокати в Києві: Камельчук назвав кількість

Українці користуються електросамокатами. Фото: Новини.LIVE

Електросамокати вже кілька років, як заполонили міста України. А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про електротранспорт, який прирівняв електросамокати до транспортних засобів.

Скільки самокатів налічують міста-мільйонники, в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук

Фото: Новини.LIVE

"Підписання президентом закону про електротранспорт — очікувана історія в період активної фази економічних відносин з Євросоюзом і США. Адже, світ на порозі не лише завершення російсько-української війни, а і енергетичної революції", — заявив Камельчук.

За його словами, до остаточної відмови від нафти, світові лідери мають підготувати ґрунт для наступного покоління палива і нових видів транспорту, включно з електрокарами. Доказ тому — забезпеченість більшості українських міст електросамокатами.

"За статистикою останніх років, середній самокатний парк міст мільйонників в Україні становить близько 2000 приладів. І це лише однієї марки. Що вже казати про постійний ріст кількості електрокарів навіть в часи війни", — додав нардеп.

Нагадаємо, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.