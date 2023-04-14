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Нардеп озвучил количество электросамокатов в городах-миллионниках Украины

14 апреля 2023 14:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Электросамокаты в Киеве: Камельчук назвал количество
Украинцы пользуются электросамокатами. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Электросамокаты уже несколько лет, как пленили города Украины. А недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электротранспорте, который приравнял электросамокаты к транспортным средствам.

Сколько самокатов насчитывают города-миллионники, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук
Фото: Новини.LIVE

"Подписание президентом закона об электротранспорте — ожидаемая история в период активной фазы экономических отношений с Евросоюзом и США. Ведь мир на пороге не только завершения российско-украинской войны, но и энергетической революции", — заявил Камельчук.

По его словам, к окончательному отказу от нефти, мировые лидеры должны подготовить почву для следующего поколения топлива и новых видов транспорта, включая электрокары. Доказательство тому – обеспеченность большинства украинских городов электросамокатами.

"По статистике последних лет, средний самокатный парк городов миллионников в Украине составляет около 2000 приборов. И это только одной марки. Что уж говорить о постоянном росте количества электрокаров даже во время войны", — добавил нардеп.

Напомним, в Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили. В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.

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