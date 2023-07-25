Нардепа від "Слуги народу" помітили на розкішних Мальдівах: Арахамія негайно відреагував

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов. Фото: фейсбук політика

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов був помічений в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, який розташований на Мальдівах.

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо".

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Захмарні ціни за готель

Журналісти, аби бути впевненими в такій інформації, вирішили зв'язатися з адміністрацією готелю. В ній підтвердили, що Арістов жив там, проте вже виїхав.

"Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України — невідомо", — розповіли журналісти.

Чи відреагував Арістов

Своєю чергою нардеп досі не прокоментував цю ситуацію. Коли розслідувачі зателефонували прессекретарці Арістова, то вона не змогла сказати, де зараз знаходиться депутат.

За словами його дружини, він перебував у Вільнюсі та зауважила, що "має своє особисте життя, а чоловік — своє".

Що сказав Арахамія

Водночас очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде ініціювати питання щодо призупинення членства цього нардепа у фракції та буде перевіряти всю інформацію.

"У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", — наголосив Арахамія.

Скриншот допису

Нагадаємо, за останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості у столиці.