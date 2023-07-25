Нардепа от "Слуги народа" заметили на роскошных Мальдивах: Арахамия немедленно отреагировал

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов. Фото: фейсбук

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Об этом сообщило издание "Следствие.Инфо".

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Журналисты, чтобы быть уверенными в такой информации, решили связаться с администрацией гостиницы. В ней подтвердили, что Аристов жил там, но уже уехал.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом мальдивском отеле, в соответствии с ценами на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В какой именно вилле отдыхал народный депутат из Украины — неизвестно", — рассказали журналисты.

Отреагировал ли Аристов

В свою очередь нардеп до сих пор не прокомментировал эту ситуацию. Когда расследователи позвонили по телефону пресс-секретарю Аристова, то она не смогла сказать, где сейчас находится депутат.

По словам его жены, он находился в Вильнюсе и отметила, что "имеет свою личную жизнь, а муж — свою".

Что сказал Арахамия

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет инициировать вопрос о приостановлении членства этого нардепа во фракции и будет проверять всю информацию.

"В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата" , — подчеркнул Арахамия.

Скриншот сообщения

Напомним, за последние полгода Национальное агентство по предотвращению коррупции установило немало фактов приобретения ценного имущества среди местных депутатов и правоохранителей. В частности, недвижимости в столице.