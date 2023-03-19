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Нарешті прийшла весна: в які області України увірветься справжнє тепло

19 березня 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прогноз погоди в Україні 19 березня — коли чекати тепло
У деяких областях очікується до 15 градусів тепла
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 19 березня, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 березня

Сьогодні в Україні буде переважно без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). У західній частині вночі та вранці туман.

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях — східний, південно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2°С тепла до 3°С морозу (в Сумській та Чернігівській областях до 6°С морозу), на півдні країни 2-7°С тепла; вдень 6-11°С тепла, на заході країни до 15°С; на високогір'ї Карпат вночі 2-8°С морозу, вдень 1-6°С тепла", — йдеться у повідомленні.

погода в Україні

Якою буде погода в Києві

У Київській області очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують, що опадів не буде. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 2°С тепла до 3°С морозу, а вдень 6-11°С тепла.

У столиці вночі буде — 1-3°С морозу, вдень — 8-10°С тепла.

Небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці 19 березня в західних областях очікується туман, видимість 200-500 м. Перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — зазначили в Укргідрометцентрі.

погода в Україні

Сходження лавин

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Низька сніголавинна небезпека першого рівня — у горах Львівської та Чернівецької областей.

погода в Україні

Нагадаємо, у деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

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