Прогноз погоды в Украине 19 марта — когда ждать тепло

В некоторых областях ожидается до 15 градусов тепла

В воскресенье, 19 марта, на всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь на востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 марта

Сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). В западной части ночью и утром туман.

Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях — восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза (в Сумской и Черниговской областях до 6°С мороза), на юге страны 2-7°С тепла; днем 6-11°С тепла, на западе страны до 15° С; на высокогорье Карпат ночью 2-8°С мороза, днем 1-6°С тепла", — говорится в сообщении.

Какая будет погода в Киеве

В Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью 2°С тепла до 3°С мороза, а днем 6-11°С тепла.

В столице ночью будет 1-3°С мороза, днем — 8-10°С тепла.

Опасные метеорологические явления

Ночью и утром 19 марта в западных областях ожидается туман, видимость 200–500 м. Первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.

Схождение лавин

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня находится на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской и Черновицкой областей.

Напомним, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.