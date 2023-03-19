Прогноз погоды в Украине 19 марта — когда ждать тепло

Наконец-то пришла весна: в какие области Украины ворвется настоящее тепло
В воскресенье, 19 марта, на всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь на востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 19 марта
Сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). В западной части ночью и утром туман.
Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях — восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза (в Сумской и Черниговской областях до 6°С мороза), на юге страны 2-7°С тепла; днем 6-11°С тепла, на западе страны до 15° С; на высокогорье Карпат ночью 2-8°С мороза, днем 1-6°С тепла", — говорится в сообщении.
Какая будет погода в Киеве
В Киевской области ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью 2°С тепла до 3°С мороза, а днем 6-11°С тепла.
В столице ночью будет 1-3°С мороза, днем — 8-10°С тепла.
Опасные метеорологические явления
Ночью и утром 19 марта в западных областях ожидается туман, видимость 200–500 м. Первый уровень опасности.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили в Укргидрометцентре.
Схождение лавин
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня находится на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Низкая снеголавинная опасность первого уровня — в горах Львовской и Черновицкой областей.
Напомним, в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.