Погода 9 березня - прогноз погоди на завтра

9 березня тепла погода переважатиме практично повсюди в Україні

Завтра, 9 березня, в Україні очікується стрибок температури повітря до +18 градусів, потім — вниз до -2 градусів, дощ та мокрий сніг, штиль й штормовий вітер, західний, потім південний, потім північно-західний.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

9 березня тепла погода переважатиме практично повсюди в Україні. Протягом дня четверга температура повітря становитиме +10+15 градусів, у північних областях та на північному заході +7+13 градусів, у південній частині +12+17 градусів.

9 березня пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. Не виключено, що верби гнутиме додолу. Дощі пройдуть у четвер у західних та північних областях. Уночі, коли холодніше, є ймовірність мокрого снігу.

У центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями. У Києві 9 березня передбачається активна волога вітряна погода з періодичним дощем. Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду.

Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.